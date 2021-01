Che brutti ricordi con Manganiello, il Napoli lo ritrova a Cagliari

Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo l’arbitro della sfida tra Cagliari e Napoli di domenica in Sardegna, sfida che sarà la prima del 2021 per le due formazioni in Serie A. Insieme con Manganiello ci saranno Baccini e Colarossi, mentre il ruolo di IV uomo è affidato a Dionisi. Mariani e Passeri formeranno la coppia presente al VAR. Riporta ilmattino.it che sono quattro i precedenti del Napoli con Manganiello. Il primo è la vittoria interna (2-1) sul Chievo della stagione 2017/18, poi due direzioni arbitrali nella stagione successiva (vittoria 4-0 sul Frosinone e pareggio 1-1 contro il Sassuolo). L’ultima volta degli azzurri col fischietto di Pinerolo è stata lo scorso anno a Fuorigrotta, nella vittoria della squadra di Ancelotti (2-1) sul Brescia non senza polemiche: al Napoli mancarono un rigore su Llorente e solo il VAR negò il pari a Tonali. In questa stagione Manganiello ha già diretto una volta il Cagliari, nel pari 1-1 in trasferta a Verona di inizio dicembre.