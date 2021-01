Ceccarini sul mercato azzurro: “Solo partenze, nessun inserimento”

Ultime di calciomercato in casa Napoli col giornalista di TMW Niccolò Ceccarini che nel suo editoriale scrive: “Il Napoli ha già fissato le linee guida del mercato. A oggi la rosa è completa e non ci sono in ponte nuovi inserimenti. Le uniche partenze saranno nel caso quelle di Milik e di Llorente. Per l’attaccante polacco al momento non sono arrivate offerte concrete. Solo l’Atletico Madrid, dopo la rescissione con Diego Costa, è pronto a muoversi con decisione. La soluzione ovviamente sarebbe molto gradita a Milik ma c’è distanza sulla valutazione. Il Napoli chiede non meno di 15 milioni con qualche bonus, il club spagnolo non ha intenzione di avvicinarsi a questa cifra. L’affare è fermo in attesa di novità”.