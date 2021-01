Carlo Alvino: “Osimhen? Non è un serial-killer, a me interessa come sta fisicamente”

La vicenda Osimhen è ancora sulla bocca di tutti e sicuramente non sono mancate le polemiche sulla festa in Nigeria. Durante Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Gol”, è intervenuto il collega Carlo Alvino. “Cagliari? Ho ancora negli occhi il gol all’ultimo secondo di Lavezzi all’ultimo secondo, davvero una serata indimenticabile e non è mai una partita banale. Su Osimhen dico ovviamente che ha sbagliato, ma ho letto un accanimento eccessivo, neanche fosse un serial-killer. Il popolo nigeriano è abituato a festeggiare in questa maniera, anche il lancio dei soldi è una tradizione del loro paese. Sulla mascherina dico non so se lì è obbligatoria indossarla oppure no. Il ragazzo ex Lille è ancora in imbarazzo per tutto ciò. Il Napoli non può vietare ad un tesserato di andare in vacanza, è un diritto di poter viaggiare. E’ una polemica eccessiva e non mi piace assolutamente”.

La Redazione