Cagliari-Napoli, domani 3 gennaio, ore 15. Le curiosità

Napoli in netto vantaggio nelle 68 gare giocate in Serie A contro il Cagliari. Gli azzurri hanno trovato il successo in 30 occasioni, mentre i rossoblù hanno conquistato la vittoria 14 volte (24 pareggi). Ultimamente, per il Cagliari il Napoli rappresenta quasi un tabù: i sardi hanno infatti vinto soltanto una delle ultime 20 sfide contro il club del presidente De Laurentiis (poi 5 pareggi e 14 sconfitte). Nelle ultime 5 gare interne, inoltre, il Cagliari non solo ha sempre perso, ma non ha mai trovato il gol: è una striscia record di gare interne consecutive senza reti contro una singola avversaria. Il Napoli cercherà di cambiare rotta dopo un ultimo periodo complicato: gli azzurri nelle ultime tre gare hanno raccolto un solo punto e non arrivano a quattro gare senza successi dal dicembre 2019, inoltre hanno perso le ultime due gare in trasferta e non vanno ko fuori casa per tre giornate di fila dall’aprile 2016. Fonte: Sky Sport 24