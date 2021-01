Il Napoli, per il primo giorno del 2021, è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della trasferta a Cagliari. Si è iniziato la seduta in palestra con lavoro di scarico. A seguire esercizi di “core” e allungamento. Koulibaly ha svolto terapie, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo.

Fonte: sscnapoli.it