Tantissimi appuntamenti – In bocca al lupo 2021, che sia un anno di sport!

La pandemia ha scombussolato il mondo intero e quello dello sport non poteva restare immune. Moltissima competizioni previste per l’ anno 2020 sono state ovviamente rimandate. Per questo si preannuncia un 2021 ricco di eventi sportivi da non perdere. Se l’emergenza sanitaria desse una tregua, ci si potrebbe gustare una sfilza di competizioni agonistiche. I riflettori saranno puntati in particolar modo sulle Olimpiadi: l’appuntamento è a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. Mai come questa volta i Giochi avrebbero un elevato valore simbolico. Ma ancora, le grandi classiche del ciclismo e le corse a tappe, la Formula 1 e la Moto Gp, il grande tennis e il calcio. Spiccano gli Europei. Dall’11 giugno all’11 luglio, match inaugurale a Roma, l’Italia sogna in grande in una rassegna che sarà itinerante e girerà tutto il Vecchio Continente (semifinali e finale a Londra). Se tutto ciò dovesse accadere significherebbe che la situazione sanitaria dell’ intero globo sarebbe migliorata, per cui…Che sia un anno di Sport…in bocca al lupo, 2021!