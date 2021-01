Ssc Napoli: report dell’ultimo allenamento del 2020

Al Centro Tecnico di Castel Volturno, seduta mattutina. Si prepara Cagliari-Napoli, di domenica prossima ore 15. La sessione è iniziata con un riscaldamento a secco. Poi seduta tecnica. Esercitazioni di possesso palla, con la rosa divisa in gruppi. Quindi lavoro tecnico-tattico a campo intero. Infine, partitina finale. Diego Demme, ha svolto la prima parte con la squadra. Poi ha proseguito con un lavoro personalizzato in palestra. Terapie per Kalidou Koulibaly. Di seguito lavoro personalizzato in palestra. Palestra anche per Kevin Malcuit, che ha accusato un affaticamento al polpaccio destro.

Fonte: www.sscnapoli.it