Ssc Napoli: il Calendario delle Immagini SSC Napoli 2008-2020

Il Calendario Ufficiale SSC Napoli è un progetto nato nel 2007. Distribuito per la prima volta nel 2008. Un prodotto unico nel panorama calcistico internazionale. Infatti, gli atleti sono ripresi fuori dal terreno di gioco. In ambientazioni originali. Tipiche della città di Napoli. Ma non solo. Con l’occhio di Diego Santangelo, Fotografo di moda, il Calendario avvicina i calciatori del Napoli ai propri tifosi. Ovunque. Nelle case delle famiglie. E sui luoghi di lavoro. Tutto l’anno. Inoltre, estende i confini del brand. Oltre il confine calcistico. Valorizza, rafforzandoli, i partenariati con gli Sponsor ed i Licenziatari. Testate internazionali ed extra calcistiche, meravigliate, ne hanno evidenziato il progetto esaltandone l’unicità: Die Welt (Germania), Nieuwsblad Fan (Belgio), FourFourTwo (Inghilterra), Nikka Sports (Giappone), GQ Magazine Condè Nast (Italia), Vanity Fair (Italia), D la Repubblica (Italia). Negli anni sono stati raccontati in maniera ironica e suggestiva il capitale sociale ed il capitale culturale della città. Grazie al ricco patrimonio di panorami, siti archeologici, opere d’arte e film che da sempre la identificano. Si tratta di oltre 100 pagine raccolte. Buona navigazione:

Fonte: www.sscnapoli.it