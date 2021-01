SCANDALOSO: l’AIC dimentica Insigne tra i Top11 dell’anno 2020

E’ quantomeno clamorosa l’esclusione del Capitano del Napoli Lorenzo Insigne dalla Top11 dell’Aic. E ce ne si chiede il perché. Chissà se l’AIC avrà l’occasione di produrre chiarimenti in merito. Il “Gran Galà del Calcio AIC”, giunto alla 10ª edizione, è l’esclusivo riconoscimento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, per la stagione 2019/2020. Premierà l’undici ideale della Serie A. Ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno. Il calciatore top della stagione. L’allenatore. L’arbitro. E la squadra maggiormente distintasi dell’ultimo campionato. La Giuria è formata da allenatori, arbitri, giornalisti, C.T. ed ex C.T. della Nazionale. Ma soprattutto, dai calciatori della Serie A. Che, almeno in teoria, meglio di altri, potrebbero valutare compagni o avversari affrontati sul campo.

I possibili vincitori:

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Milan) – Samir Handanovic (Inter) – Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori

Francesco Acerbi (Lazio) – Leonardo Bonucci (Juventus) – Juan Cuadrado (Juventus) – Stefan De Vrij (Inter) – Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – Robin Gosens (Atalanta) – Hans Hateboer (Atalanta) – Theo Hernandez (Milan) – Kalidou Koulibaly (Napoli)

Centrocampisti

Sofyan Amrabat (Hellas Verona) – Nicolò Barella (Inter) – Rodrigo Bentancur (Juventus) – Alejandro Gomez (Atalanta) – Dejan Kulusevski (Parma) – Manuel Locatelli (Sassuolo) – Luis Alberto (Lazio) – Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) – Miralem Pjanic (Juventus)

Attaccanti

Paulo Dybala (Juventus) – Zlatan Ibrahimovic (Milan) – Josip Ilicic (Atalanta) – Ciro Immobile (Lazio) – Romelu Lukaku (Inter) – Cristiano Ronaldo (Juventus)

Allenatori

Roberto De Zerbi (Sassuolo) – Gian Piero Gasperini (Atalanta) – Simone Inzaghi (Lazio)

Arbitri

Gianpaolo Calvarese – Daniele Orsato – Gianluca Rocchi

Società

Atalanta – Juventus – Lazio