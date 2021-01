L’Olympique Marsiglia sembra fare sul serio per Milik, infatti avrebbe recapitato al Napoli un’offerta di 10 milioni, bonus inclusi, che starebbe facendo tentennare ADL, che ha abbassato la sua richiesta a 12 milioni. Sembra dunque che la trattativa sia in fase avanzata e forse basterebbe un milione per trovare l’accordo. Il Marsiglia comunque è molto interessata al calciatore e potrebbe fare uno sforzo per averlo già da adesso.

Fonte: GDS