L’Everton di Ancelotti fermato in casa dal West Ham

Dopo il Boxing Day, Premier in campo anche a Capodanno. Il primo giorno del 2021 vede la sconfitta dell’ Everton di Ancelotti contro il West Ham di Moyes che acciuffa i tre punti grazie alla zampata decisiva di Soucek nel finale di partita (86′): il tiro sballato, che sarebbe finito fuori, di Cresswell è deviato in porta dal centrocampista degli Hammers che beffa Pickford. Arriva così il primo ko dell’anno per i Toffees che non perdevano in campionato dal 28 novembre, dallo 0-1 contro il Leeds. Nemmeno il ritorno in campo di James Rodriguez, fuori dal 5 dicembre, riesce a salvare Ancelotti, che cade in casa e perde la possibilità di salire al secondo posto. L’Everton resta quarto a 29 punti (a -4 dal Liverpool primo), mentre il West Ham va a 23 in decima posizione.