Il 2021 di Victor Osimhen non è iniziato nel migliore dei modi. Non solo per la positività al Covid-19, ufficializzato dal club azzurro, ma anche per il video della festa senza mascherina. Quest’ultima vicenda potrebbe costargli caro, perchè AdL è pronto per una maxi-multa verso la punta nigeriana. La società partenopea è da un lato tesa e dall’atro imbarazzata per la vicenda, anche perchè salterebbe diverse gare, compresa la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus.

La Redazione