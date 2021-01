La Juventus non ha ancora mollato la presa per Arkadiusz Milik, è questo ciò che scrive Tuttojuve. Secondo quanto riporta il sito infatti i bianconeri sarebbero tornati alla carica per l’attaccante del Napoli, alla luce anche del fatto che l’Atletico Madrid (altra pretendente del polacco) avrebbe messo gli occhi su Giroud per sostituire Diego Costa. Per arrivare al giocatore i bianconeri starebbero pensando di offrire al Napoli Bernardeschi in uno scambio di prestiti