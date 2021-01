Flop gare 2020: “La prima partita di un anno che sarebbe diventato globalmente terribile”

Che anno è stato il 2020? Un trofeo è arrivato, ma di certo quello appena concluso non è stato un anno ricco di soddisfazioni, tant’è che le partite da dimenticare non sono mancate. Alcuni match si sono trasformati in veri e propri film horror, con l’ansia come massimo comune divisore nella similitudine. Abbiamo cercato di stipulare una classifica con le cinque peggiori partite – sia per la pesantezza del risultato negativo della stessa che per la qualità di gioco espressa – di quest’anno appena giunto al termine.

4. Napoli-Inter 1-3 (Serie A, 6 gennaio) – E’ il giorno dell’Epifania, la prima partita di un anno che sarebbe diventato globalmente terribile. Il Napoli di Gattuso è ancora in fase sperimentale, è la terza gara in assoluto per lui sulla panchina azzurra, e contro l’anti-Juve della scorsa stagione uscire indenni non sarebbe stato facile. Impossibile, se ci si mettono anche gli errori individuali. La formazione partenopea cade in casa a causa di tre scivoloni (Di Lorenzo, Meret e Manolas) che scaturiscono le tre reti nerazzurre, ma nel complesso non dà mai la sensazione di potersela giocare alla pari, neanche al momento del gol di Milik che accorcia le distanze. Al San Paolo fa festa meritatamente Conte, mentre Gattuso va via con una serie infinita di interrogativi e soprattutto un grosso rimpianto: senza quei tre errori individuali sarebbe andata allo stesso modo?

