Fabio Cannavaro “voglia di casa”: “L’obiettivo è tornare in Europa”

Lontano. No, lontanissimo. E probabilmente la nostalgia di casa comincia davvero a farsi sentire. Almeno sembra essere così per Fabio Cannavaro, che dal 2017 siede sulla panchina del Guangzhou, campionato cinese. In una diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito, ha detto: “Sto bene in Cina ma la mia situazione qui non è semplice. Il mio obiettivo è tornare in Europa, anche se non so ancora né quando né dove o come. In questi anni ho ricevuto tante richieste ma le ho sempre tenute per me”. Cannavaro parla di futuro, ma ha anche affrontato il tema “pandemia. E di come viene vissuta a Pechino. “So che il mio futuro sarà in Europa, anche perché voglio vedere se capisco qualcosa. Qui in Cina facciamo la vera quarantena mentre in Italia tra quarantena fiduciaria e persone che vanno in giro per Natale e Capodanno, non si capisce niente”.