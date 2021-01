Fabian Ruiz – Il futuro dello spagnolo sembra essere a casa!

Inutile nascondere che le sue prestazioni, al momento, non sono soddisfacenti. Sarà colpa del modulo, di un momento no, di un “posto” sulla scacchiera che non gli calza a pennello, ma Fabian Ruiz, centrocampista dalle qualità indiscusse, è in fase involutiva. Il rinnovo in casa Napoli è fermo, si dice che lo stesso calciatore stia valutando la situazione. Forse anche la società ha bisogno di pensare in merito alla questione. L’ex Betis è parte del progetto azzurro, ma al momento non è più incedibile come un tempo. Il futuro di Fabian Ruiz stando a CMIT TV, programma in diretta sui canali social di Calciomercato.it è in Spagna. Lo spagnolo resterà sicuramente a gennaio, ma va verso un ritorno in patria nella prossima estate. Il Barcellona e non solo, infatti, è sempre sulle sue.