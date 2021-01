Anno 2020 – Il Napoli investe molto, incassa altrettanto: sesta in Europa

Il Napoli è la sesta squadra in Europa per investimenti di mercato nell’anno solare 2020. Ma è anche la squadra ad aver incassato di più, seconda soltanto al Barcellona. La classifica è stata stilata da Sky in base a dati Trasfermarket e riguarda le sessioni di mercato dell’ anno appena trascorso. Il Napoli ha speso 137,85 milioni: 64,35 mln a gennaio, (Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani),e poi 73,50 milioni in estate, soprattutto grazie all’acquisto di Osimhen. Di più in Europa hanno investito solo Tottenham, Juve, le due squadre di Manchester e il Chelsea.Ma il Napoli ha anche venduto molto e molto bene. Nella classifica degli incassi è infatti seconda, con 111,69 milioni tutti riconducibili al mercato estivo. Solo il Barcellona ha fatto meglio.