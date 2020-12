Venerato (giornalista): “Milik? Ecco quanto offre l’Atletico e quanto vuole ADL”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie id mercato azzurre: “Ho notizie importanti che mi arrivano da Madrid su Milik, l’Atletico Madrid ha sicuramente formulato una cifra per il valore del giocatore ed è disposto a dare un conguaglio al Napoli per liberarlo sei mesi prima che vada via a parametro zero. Il Napoli non ha ricevuto una telefonata dalla squadra spagnola. L’entourage ha fatto sapere che gli spagnoli sono pronti a dare sette-otto milioni per liberarlo, pagandoli in due esercizi. Il club azzurro fa sapere che il giocatore parte solo per quindici milioni. Al momento il sodalizio ha confermato quello che ha detto ieri e l’altro ieri, se l’Atletico si presenta con l’offerta da otto milioni, De Laurentiis risponderebbe di nuovo picche. Poi a partire da domani sarà un’altra storia. Mi auguro che siamo alle schermaglie dialettiche”.

Llorente alla Juventus?

“Al momento dico più Pavoletti che lo spagnolo in bianconero”.

Palmieri al Napoli?

“I segnali che mi arrivano da diverso tempo sono negativi, se non vanno via Ghoulam e Malcuit, è impossibile tesserare un terzino sinistro”.