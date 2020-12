Recupero “lungo” per Koulibaly: assente a Cagliari e non solo

Attendendo i rientri e le valutazioni delle condizioni di Mertens e Osimhen, per la prima trasferta del 2021, in quel di Cagliari, il Napoli dovrà fare a meno anche di Koulibaly. Per lui terapie e un lavoro personalizzato in palestra. La sua assenza si protrarrà. Quasi certa per la sfida con lo Spezia, molto probabile per la gara con l’Udinese. Probabile, quindi, il rientro in squadra in campionato per la sfida del 17 gennaio contro la Fiorentina, (prima c’è la coppa Italia con l’Empoli il 13 gennaio, gara in cui potrebbe forse fare uno spezzone): Koulibaly si è infortunato contro la Lazio avvertendo un problema muscolare al quadricipite sinistro. Fortunatamente qualche alternativa in difesa Gattuso ce l’ha. Potrebbe scegliere la coppia centrale formata da Manolas e Maksimovic, far esordire Rrahmani o optare per Di Lorenzo centrale. Tra gli infortunati l’unico che ha chances di farcela per Cagliari è Demme: ieri il centrocampista tedesco ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra e la successiva in palestra, le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Lavoro in palestra ieri anche per Malcuit per un affaticamento al polpaccio destro.

Il Mattino