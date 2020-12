Per il riscatto di Bakayoko 5 milioni di differenza e nodo ingaggio

Bene ha fatto l’allenatore del Napoli, perché in pochi mesi Bakayoko si è preso di prepotenza le chiavi del centrocampo azzurro diventandone a tutti gli effetti il titolare fisso. Attorno a lui, e accanto a lui, poi, sono ruotati tutti gli altri, a dimostrazione del fatto che quello per Bakayoko è stato un investimento tutt’altro che sprecato. È per questo che Gattuso ne vorrebbe la conferma anche per il prossimo anno e il Napoli si sta già muovendo per gettare le basi in vista dell’estate che verrà. I nodi da sciogliere nella matassa londinese sono due: il cartellino richiesto dal Chelsea per la cessione e l’ingaggio del francese. La valutazione fatta dai blues per Bakayoko è di circa 15 milioni di euro, ma il Napoli al momento non è disposto a spenderne più di 10. Poi ci sarebbe il non trascurabile problema dello stipendio. Al Chelsea, infatti, Bakayoko percepiva 3,5 milioni di euro, ma il Napoli gliene versa 2, con la restante parte dello stipendio pagata dai blues. Nel caso di passaggio a titolo definitivo, però, l’intero onere sarebbe a carico degli azzurri. Anche su questo aspetto si dovrà trattare con il suo agente (Federico Pastorello), per cercare di trovare un comune accordo e limare i dettagli. B. Majorano (Il Mattino)