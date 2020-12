Paolo Bargiggia : “L’Atletico Madrid e un club della Ligue 1 cercano Milik”

Il Napoli sa perfettamente che dovrà vendere nel mercato di Gennaio Arek Milik, per evitare di perderlo a zero nel mese di Febbraio. Due i club interessati al bomber polacco, l’Atletico Madrid e nelle ultime ore l’Olimpique Marsiglia. Per il club francese, secondo quanto riportato dal collega di Sportitalia Paolo Bargiggia, l’offerta sarebbe sui 10 milioni, accordo con la società partenopea sarebbe da perfezionare. Sull’Atletico Madrid invece distanza sulle cifre, anche se in questo caso Milik avrebbe l’accordo con il club dei “cochoneros”. Tutti cercano il polacco insomma, ma manca solo l’accordo con il Napoli.

Fonte: twitter Bargiggia