Osimhen, oggi torna in città e domani nuovi accertamenti a Castel Volturno

Per il Napoli saranno due giorni importanti per conoscere la reale situazione di Victor Osimhen per quanto riguarda il dolore alla spalla. Il calciatore nigeriano oggi tornerà in città, intorno alle ore 12,00, dove effettuerà il giro di tamponi. Domani invece sarà a Castel Volturno, dove seguirà il percorso riabilitativo e poi farà nuovi accertamenti. Lo staff medico di Raffaele Canonico saprà se l’ex giocatore del Lille dovrà restare a Napoli, quindi guarito del tutto, oppure dovrà tornare ad Anversa. L’obiettivo è di averlo per il 20 Gennaio quando ci sarà la gara di Supercoppa italiana contro la Juventus al “Mapei Stadium”. Sarà un Capodanno di giusta tensione, con l’auspicio che il 2021 possa dare a Gattuso un regalo tanto atteso, ovvero il ritorno di Osimhen in ottima forma.

Fonte: Corriere dello Sport