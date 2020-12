Napoli-Milik, sarà una battaglia che finirà in Tribunale

Tra il Napoli e Milik è ormai una battaglia che finirà in Tribunale, una vicenda che sta esplodendo tra le mani da entrambe le parti. Il tutto è iniziato in estate quando con il mercato ancora aperto il polacco e il suo entourage hanno rifiutato il trasferimento alla Fiorentina. Il club azzurro aveva ormai un accordo con la società di Commisso, ma è saltato tutto e l’ex calciatore dell’Ajax è finito fuori rosa. Ovviamente Milik si sta allenando e lo farà anche oggi, ma la vicenda non finisce qui. Il Napoli gli chiederà un milione per le vicende dell’ammutinamento e per i diritti d’immagine per una pubblicità di un ristorante senza autorizzazione. Il polacco vuole mettere in mora la società per il mancato pagamento di Ottobre, l’unico della rosa che non ha ricevuto lo stipendio, a differenza anche di Hysaj e Maksimovic, anche loro a scadenza di contratto. Insomma una storia che sta finendo male e non sarà semplice trovare una soluzione pacifica, anzi sarà un Kramer contro Kramer.

Fonte: CdS