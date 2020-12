Napoli: Ecco quanto offrirebbe l’Atletico Madrid per Milik

Milik-Atletico: le cifre della trattativa

La richiesta del club partenopeo sarebbe ferma a 15 milioni di euro, nonostante il contratto del polacco scada a giugno. Per il presidente De Laurentiis si tratta di una questione di principio, come da lui stesso dimostrato quest’estate durante la trattativa con la Roma, quando il calciatore sembrava ormai a un passo dai giallorossi e aveva già passato le visite mediche in Svizzera. L’interesse di entrambe le parti, però, è quello di “separarsi” senza ulteriori strascichi. Nonostante ciò la distanza tra la richiesta del Napoli e la cifra stanziata dall’Atletico Madrid per l’operazione rimane. La speranza dei Colchoneros, sempre secondo quanto riferito da AS, sarebbe che De Laurentiis si accontentasse di 8-10 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante, anche perchè il club spagnolo ha fretta di dare a Simeone il sostituto di Diego Costa. Fonte: CdS