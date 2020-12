Milik – Con l’addio di Diego Costa il polacco è un obiettivo dei colchoneros

MADRID (SPAGNA) – Ora che Diego Costa si è svincolato ufficialmente, l’Atletico Madrid ha fretta di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista dei desideri del ds Andrea Berta sarebbe quello di Arkadiusz Milik e stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, il polacco del Napoli avrebbe già dato il suo benestare. L’attaccante, fuori rosa, cerca spazio per giocarsi le proprie carte in vista dei Campionati Europei. Con gli azzurri sembra ormai essersi rotto qualcosa, dopo un’esperienza iniziata nel 2016 e durante la quale ha collezionato 48 gol in 122 presenze. Ai Rojiblancos, ora, spetterebbe il compito più duro: convincere il presidente del Napoli De Laurentiis ad abbassare le pretese economiche. Fonte: CdS