Matteo Politano: “Un 2020 difficile, ma con un trofeo in più e una dolce attesa per il 2021”

Il 2020 sta per terminare, mancano poche ore, ma è tempo per i bilanci sportivi e non, anche dei calciatori del Napoli. Ecco il pensiero su Instagram da parte di Matteo Politano. “Questo 2020 difficilmente ce lo potremo scordare, è stato un anno veramente difficile per tutti. In mezzo alle tante difficoltà però ho avuto la fortuna di conoscere un popolo, sentire tutto l’affetto di Napoli e ricambiarlo con un bellissime trofeo! In più si è aggiunta la gioia più bella che potesse capitarmi! Brindiamo allora al 2021, sperando che sia un anno pieno di gioie! #Buon2021″.

Fonte: Instagram Politano