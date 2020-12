Malagò, pres. Coni, su Juve/Napoli: “Il Collegio di garanzia è dello sport”

Il Giornale ha intervistato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Tra le sue varie dichiarazioni anche la risposta a chi definisce la sentenza su Juve/Napoli come un qualcosa di politico. In più la sua posizione in merito alla riapertura degli stadi…

Su Juve/Napoli – «Il collegio di garanzia è dello sport, non è del Coni, è presso il Coni. Punto. Avanzare sospetti simili sarebbe come dire che dietro una sentenza della Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il presidente della Repubblica… Hanno preso questa decisione, uno la può condividere o meno ma il Coni non c’entra».

Questione stadi – «Io capisco Gravina così come Dal Pino, Ghirelli, Gandini, Righi, anzi capisco più Gandini e Righi perché per basket e volley il pubblico ha una maggiore incidenza economica rispetto alla Serie A. Ma qui viviamo tutti alla giornata, non si sa neppure se il 4 sarà zona rossa o arancione, ma di che parliamo…».