L’attacco “rientra” da Anversa: le condizioni di Osimhen e Mertens

Victor Osimhen nelle ultime settimane ha svolto il percorso riabilitativo al centro Move to Cure di Anversa. Oggi sta meglio, ma la previsione è che ci voglia ancora un po’ di tempo per allenarsi con il gruppo, forse una settimana-dieci giorni. In questo caso, Osimhen potrebbe rientrare per la sfida con la Fiorentina il 17 gennaio. Un rientro che sarebbe importantissimo per Gattuso in un fase cruciale della stagione per la corsa alla Champions League e per il match che metterà in palio il primo trofeo della stagione.

Se importante è il rientro di Osimhen, importantissimo sarà quello di Mertens, il belga messo ko dalla distorsione alla caviglia sinistra. Torna lunedì a Castel Volturno e le sue condizioni verranno controllate dallo staff medico azzurro per stabilire poi quando potrà riprendere gli allenamenti sul campo. Il ritorno in squadra dovrebbe avvenire per la partita contro la Fiorentina. Anche Dries nelle ultime due settimane ha svolto il percorso riabilitativo presso il centro di Anversa.

Il Mattino