Il rientro di Mertens a Napoli è previsto per la prossima settimana

Il 2020 di Dries Mertens è terminato con la trasferta di Milano contro l’Inter, da quel momento il belga è volato ad Anversa per guarire dalla distorsione alla caviglia sinistra. Sicuramente non ci sarò contro Cagliari e allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Tornerà in Italia la prossima settimana dove farà il punto della situazione sulle condizioni fisiche, con l’obiettivo di riaverlo il 20 Gennaio contro la Juventus per la finale di Supercoppa italiana.

Fonte: Corriere dello Sport