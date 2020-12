Il Napoli cederà Lobotka, richiesto in Italia, ma ad una sola condizione

Non c’è solo Milik nella lista di Giuntoli per le cessioni, congelato Llorente, in attesa di conoscere le condizioni di Mertens e Osimhen, c’è anche Lobotka. Il centrocampista slovacco piace al Torino, il presidente Cairo lo vorrebbe con la formula del prestito, condizione che al club azzurro non convince De Laurentiis. L’ex Celta Vigo andrà via ma solo a titolo definitivo e ad un prezzo top. Non sarà semplice convincere quindi la società partenopea, del resto è la legge del mercato.

Fonte: Corriere dello Sport