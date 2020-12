Il Marsiglia vuole dare a Milik la possibilità di mettersi in mostra…

La situazione Milik è un po’ nota a tutti. I no del giocatore alle soluzioni proposte, il prezzo ritenuto alto dalle pretendenti fissato dal Napoli, il calciatore fuori rosa, la possibilità del parametro zero, la voglia di giocare gli Europei. Tutte cose che caratterizzano la vicenda e l’hanno fatta divenire “un caso”. Oggi, secondo quanto scrive Rmc Sport, il Marsiglia avrebbe puntato il polacco per rinforzare l’attacco ed il direttore del club francese vorrebbe convincere il giocatore a prolungare con gli azzurri fino al 2022. “L’idea è di aiutare il Napoli a prolungare Milik di una stagione (fino a giugno 2022) e fino ad allora di metterlo in mostra a Marsiglia in modo che il giocatore venga venduto alla prossima finestra di trasferimento estiva“.