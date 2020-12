Giordano (giornalista): “Il simbolo dell’anno del Napoli è Insigne”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

Il simbolo dell’anno di questo Napoli?

“Penso il gol di Insigne nella sera in cui il San Paolo è diventato stadio Diego Armando Maradona. Un messaggio evocativo, in quel gesto si nascondeva tanto, probabilmente il sentimento intero di una città. Per gli altri era difficile capire, non lo è per noi. Un giocatore non segna da 4 anni su punizione e poi, proprio quella sera, trova quella forma d’artista che si credeva evaporata”.