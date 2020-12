Gianluca Monti (resp. com. Napoli femm.): “L’arrivo del nuovo allenatore era una scelta fisiologica”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il responsabile della comunicazione del Napoli femminile Gianluca Monti. “La squadra ha sofferto davvero l’impatto con la categoria, le partite sono servite certamente ma le sconfitte non aiutano. Il cambio alla guida tecnica è stato fisiologico. Speriamo sia arrivata la consapevolezza di poter stare in questa categoria. Non sono mai arrivate imbarcate ma tante sconfitte di misure, bisogna metterci però qualcosa in più. Napoli? Molto forte, ci sta dentro tutta la vita tra le prime 4. Bisogna capire se qualcuna si staccherà o se si arriverà vicini. Magari a marzo resti lì a giocartela per pochi punti. Un Napoli così forte l’abbiamo visto negli ultimi anni”.

La Redazione