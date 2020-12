[Formazioni] Cagliari-Napoli, l’ex Ounas in campo. Dubbio Demme a centrocampo

Domenica 3 Gennaio alle ore 15,00 alla “Sardegna Arena”, il Cagliari affronterà il Napoli per la quindicesima giornata di campionato. Per il tecnico dei sardi sicuri assenti Faragò, Luvumbo e Rog, mentre in forte dubbio la presenza di Godin per affaticamento al soleo della caviglia sinistra. Dovesse saltare la sfida il difensore ex Atletico Madrid e Inter, pronto il giovane classe 2001 Carboni. Come esterno d’attacco pronto l’ex della sfida Ounas con Simeone attaccante. Diverse assenze in casa azzurra: in difesa Koulibaly e Malcuit, terapie per entrambi. In attacco ovviamente Mertens e Osimhen. In dubbio Demme a centrocampo anche se inizia ad allenarsi in parte in gruppo. Il trio d’attacco è composto da: Lozano, Petagna e Insigne.

Fonte: CdS