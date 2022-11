ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – I. Toniolo (port. Lady Cittadella): “Ammiro Neur per il coraggio. Le donne ora hanno la visibilità che meritano”

Il calcio femminile è fermo per le festività natalizie, ma le premesse ci sono per vedere sempre più per la crescita del movimento in rosa. Sicuramente anche la crescita di molte calciatrici, tra queste anche il portiere Ilaria Toniolo del Lady Cittadella. L’estremo difensore del club veneto è stata intervistata da ilnapolionline.com.

C’è la pausa per le festività natalizie e ti vorrei chiedere un mini-bilancio sul campionato del Lady Cittadella? “La squadra ha grande consapevolezza dei propri mezzi, è un gruppo giovane che ha tanta voglia di imparare e mettersi in gioco. Pensiamo partita per partita, non guardiamo la classifica che ormai è tutta sfalsata da tempo causa Covid. Dall’inizio fino ad ora siamo in parte soddisfatte ma c’è ancora tanto da lavorare! Pensiamo di fare bene a partire dagli allenamenti, è da lì che si mettono le basi per un ottimo campionato”.

Nel tuo ruolo di portiere c’è un modello al quale ti sei sempre ispirato? “Non ho modelli di portieri. Mi piace molto Neuer, mi ci vedo un po in lui.. è un portiere che molte volte si ritrova a fare il ruolo del libero in difesa, gioca molto con i piedi, fa uscite con tanto coraggio”.

Negli ultimi anni stai facendo importanti passi in avanti come portiere. Dove secondo te puoi migliorare? “C’è sempre da migliorare sicuramente! Mi trovo molto più sicura nelle uscite alte, sto lavorando molto sulle uscite 1 vs 1”.

Per la promozione in serie A chi vedo come favorita per ottenere il massimo traguardo? “Difficile da valutare ora, il campionato è sfalsato c’è chi ha giocato 11 partite e chi 5. Penso che non ci sia una squadra favorita, tutte le domeniche sono finali, quest’anno con tutte le squadre per portare a casa i 3 punti bisogna dare l’anima in campo”.

Infine la nomina di Sara Gama come vice presidente dell’Aic. Per voi come calciatrici cosa significa per l’intero movimento? “Sicuramente è un gran punto a favore del calcio femminile. Avere una figura che lei in primis vive il campo nel mondo femminile è importante. Sono stati fatti grandi passi negli ultimi anni per questo movimento non scontati. Finalmente le donne iniziano ad avere la visibilità che meritano!”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

