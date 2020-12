Emerson Palmieri piace al Napoli: Non sarebbe il primo affare col Chelsea

NAPOLI – C’era una volta Bakayoko, l’affare last minute del mercato estivo, e poi oggi c’è Emerson. Emerson Palmieri dos Santos, uomo di fascia sinistra che il Napoli ha cominciato a valutare qualche mese fa e che nelle prossime settimane potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta. Last minute, per l’appunto: il club azzurro ha rapporti solidi e molto ben coltivati con il Chelsea, soprattutto dall’epoca dell’intreccio con Sarri e della cessione improvvisa di Jorginho, promesso sposo del City, e già a settembre sul medesimo asse è andato in scena il prestito secco di Baka. Fonte: CdS