Emerson Palmieri piace al Napoli: Ecco la formula gradita al Chelsea

Emerson al Napoli: ipotesi prestito oneroso

I Blues vorrebbero cedere a titolo definitivo il mancino della Nazionale italiana nato in Brasile o al massimo con la formula del prestito oneroso. Si vedrà, eccome: perché se è vero che il mercato napoletano di gennaio sarà ispirato al principio fondamentale, «un ingresso per un’uscita», lo è altrettanto che il ds Giuntoli continua a tenere molto vivi i rapporti con gli intermediari che stanno curando le operazioni relative a Emerson. Alla vigilia dell’Europeo, tra l’altro, il giocatore vuole sentirsi più protagonista di quanto non sia accaduto finora a Londra, dove in questa stagione ha collezionato appena 8 presenze e 418 minuti, e poi ha voglia di tornare in Italia. La sua valutazione: una decina di milioni di euro. Ma la pazienza, come insegna l’affare-Bakayoko, è sempre stata un’alleata del Napoli. Fonte: CdS