Criscitiello (giornalista): “Milik? Nuova pretendente per il polacco”

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione Sportitalia Mercato: “Fermi tutti, ma mi è appena arrivata una notizia sul Napoli. Non è fresca, ma freschissima. Si tratta del classico aggiornamento dell’ultimo minuto. I partenopei potrebbero chiudere a breve una operazione di mercato”.

“L’Olympique Marsiglia è piombato in modo forte su Arek Milik. Il club francese, al momento, sembra in pole per il forte calciatore polacco avendo ormai superato anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, altra società in corsa per il giocatore. I transalpini, per arrivare al centravanti ex Ajax, sono disposti a offrire una cifra pari a dieci milioni di euro. Milik, in Francia, avrebbe l’occasione di giocare titolare. Sarebbe la soluzione migliore per lui”.