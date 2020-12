Con il Chelsea, però, non si parla solo di Bakayoko, ecco Emerson Palmieri

Perché nel mirino del Napoli c’è anche Emerson Palmieri. Il terzino brasiliano, ma naturalizzato italiano e già nel giro nella Nazionale di Mancini, è in cima alla lista dei desideri di Gattuso per il dopo Mario Rui e il dopo Hysaj. Come il portoghese, infatti, Emerson è un terzino sinistro, ma come l’albanese può essere utilizzato su entrambe le corsie esterne della difesa. A questo punto, però, il problema è il prezzo, visto che il Chelsea non intende scendere sotto i 15 milioni di costi fissi ai quali andrebbero sempre aggiunti ulteriori bonus. Si tratta di un investimento importante che il Napoli non sembra disposto ad affrontare, almeno in questa sessione invernale del mercato. Ecco perché l’idea potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione, ma solo se gli inglesi si dovessero accontentare di cifre più basse. Ma non è tutto. Lampard, allenatore del Chelsea, al momento non sembra disposto a privarsi di Emerson Palmieri in aggiunta alla cessione (che oramai sembra certa) di Marcos Alonso. L’esterno spagnolo è al momento la prima alternativa nel ruolo, ma la stampa inglese è pronta a giurare che sia pronto a vestire la maglia dell’Atletico Madrid già dopo il mercato di gennaio. Se non dovesse concretizzarsi la pista Emerson, allora, il Napoli potrebbe aspettare l’evolversi del mercato e cercare qualche valida soluzione low cost negli ultimi giorni di trattative. B. Majorano (Il Mattino)