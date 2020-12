Chiariello (giornalista): “Siamo in mano a Petagna”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante il consueto appuntamento con EditoNapoli: “Siamo in attesa dei rientri. L’infermeria è piena. Koulibaly non se ne parla per Cagliari. Per Demme forse la botta sembra assorbita. Osimhen dovrebbe saltare anche l’undicesima. Per Mertens i tempi sembrano allungarsi e, addirittura, si legge che Gattuso stia rivedendo la posizione di Llorente. Magari il Napoli non lo venderà ad inizio Gennaio, ma alla fine quando avrà capito come evolverà la situazione. Siamo in mano a Petagna, in maniera del tutto inaspettata, e a Lozano, Insigne e Zielinski hanno qualità. E Petagna è un giocatore che se ben utilizzato può far bene. Certo avremmo Milik, ma non rientra nei piani della società”.