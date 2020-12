Auriemma (giornalista): “Ho un rimpianto di mercato per la difesa”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Voce di popolo – Si gonfia la rete:

Arkadiusz Milik lascerà il Napoli a gennaio?

“Vuole andare via a parametro zero. Nella nuova stagione, la formazione di Gennaro Gattuso dovrà avere un duplice obiettivo: tornare in Champions League e salire la classifica di Serie A”.

Possibili rinforzi in difesa?

“Mario Vušković dell’Hajduk Spalato è un bel profilo, ma parliamo di un giovanissimo: è un classe 2001, ci devi credere. In passato, il Napoli ha avuto la possibilità di prendere Cristian Romero, ma non lo ha fatto. La Juventus ha commesso una grande ingenuità a cederlo all’Atalanta: diventerà tra i più forti al mondo e varrà tantissimo. Magari il Napoli avesse accettato lo scambio tra Romero e Milik: se avesse detto sì, adesso si ritroverebbe un difensore fortissimo in rosa”.