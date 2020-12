Attacco a Petagna, Llorente via al rientro degli infortunati

Mertens ed Osimhen out. Milik fuori squadra. Un reparto, quello offensivo, sulle spalle (seppur larghe) di Andrea Petagna. Sarà ancora l’ex Spal, infatti, a dover guidare l’attacco azzurro in quel di Cagliari. Fino ad ora è andato a segno tre volte, due delle quali decisive e che hanno decretato le vittorie in rimonta con Benevento e Sampdoria. Poi, come tutta la squadra, anche per lui c’è stato il calo. Domenica in Sardegna, in panchina ci andrà Llorente che giocò gli spiccioli finali dell’ultima partita contro il Torino e che è in partenza. Lo farà a gennaio, ma andrà via solo quando Gattuso potrà avere nuovamente a disposizione Osimhen e Mertens.

Il Mattino