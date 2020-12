Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Il prossimo ritiro del Napoli? Ci saranno meno restrizioni”

Il 2021 il Napoli svolgerà ben due ritiri, per preparare la prossima stagione agonistica. La prima parte a Dimaro, la seconda a Castel di Sangro. A Radio Kiss Kiss le parole del sindaco della città abruzzese Angelo Caruso. “E’ stata una bella sfida organizzare il ritiro del Napoli ai tempi del Covid. Forse ha portato anche un po’ di fortuna. Per noi è stata una bella prova, di capacità, di organizzazione. Siamo certi che per il prossimo ritiro le restrizioni saranno meno rigide rispetto a quelle di quest’anno. Tutto ciò favorirà una partecipazione del pubblico molto più attiva ed intensa. Quella che è l’attività di preparazione e di carica agonistica che si svolge durante un ritiro, credo che l’anno prossimo si dovrà svolgere appieno. L’anno prossimo credo che ci saranno due ritiri. Non ci siamo divisi i giorni. Ci saranno tante novità dall’anno prossimo. Credo che durerà circa 10 giorni verso la fine di luglio, inizio agosto”.

Fonte: napolimagazine.com