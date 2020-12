Ultime Castel Volturno – Miglioramenti per Demme, affaticamento al polpaccio per Malcuit

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica 3 Gennaio alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari alle ore 15,00. La squadra ha iniziato con attivazione tra palestra e campo. A seguire sul campo 2 il gruppo ha svolto il torello e lavoro tecnico per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto. Diego Demme ha svolto la prima parte con il gruppo, a seguire lavoro in palestra. Koulibaly ha svolto terapie e poi lavoro in palestra, seguendo la tabella di marcia. Infine affaticamento al polpaccio per Malcuit, quindi lavoro in palestra.

Fonte: sscnapoli.it