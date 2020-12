E’ volontà certa di Simeone. Giuntoli e Berta non hanno ancora parlato, ma gli intermediari al lavoro hanno fatto pervenire quella che è una prima valutazione dei colchoneros, inferiore ai 10 milioni: sondati alti dirigenti partenopei, la risposta si avvicina a quella dell’estate, ovvero 15 milioni, non più 18. Una cifra considerata troppo alta per un calciatore che può firmare con chi vuole per la prossima stagione, un eccesso per quello che deve esser un semplice ristoro vista l’insanabile rottura tra Milik e il Napoli e il potenziale epilogo a parametro zero. De Laurentiis, però, vuol mostrare il pugno duro non con l’Atletico, ma con l’ex Ajax: come esempio per tutti coloro che vogliono il braccio di ferro. Il Napoli tratta, ma non si sottomette a richieste che ritiene fuori portata.

I contatti sono quotidiani attraverso diverse strade, con diversi soggetti interessati. Milik non ha mai posto l’Atletico in cima alle sue preferenze, dalla Spagna, però, si affrettano a render noto che hanno un accordo con la punta. Questo perché, ambienti della nazionale polacca spingono per far sì che Milik torni in campo.

Serve un calciatore già rodato all’Europeo, uno che abbia il ritmo partita. Milik non vuol perdere la kermesse e si trova a dover dire sì all’offerta migliore che, al momento, è quella dell’Atletico che proprio ieri ha detto ufficialmente a Diego Costa, rescindendo il contratto con il brasiliano e liberando, lo slot per Milik.

Anzi, dopo quanto accaduto nelle scorse ore, Simeone sta aumentando il pressing sul patron Cerezo per avere subito Milik. M. Giordano (Il Mattino)