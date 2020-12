Serie B – L’Empoli aggancia la Salernitana in vetta, bene anche il Brescia

Ore 18:00

Empoli-Ascoli 1-1 Bajc (A) 2′, Moreo (E) 72′

SPAL-Brescia 2-3 Valoti (S) 7′ 57′, Jagiello (B) 56′, Donnarumma (B) rig. 70′, Bjarnason (B) 87′

Vicenza-Entella 0-1 Koutsoupias (E) 60′

Ore 21:00

Chievo-Venezia 1-1 Forte (V) 10′, Gigliotti (C) 93′

Empoli-Ascoli. La sfida si sblocca al 2′ col diagonale di Bajc che riceve da Pucino e insacca, al 22′ La Mantia ci prova di testa ma Leali in tuffo blocca la sfera. Nel finale di tempo Haas ci prova dai 20 metri ma il suo siluro sorvola la traversa di pochissimo chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 bianconero. Nella seconda frazione gli empolesi pareggiano i conti con l’incornata di Moreo sugli sviluppi di un corner, all’81’ Chiricò calcia di potenza a botta sicura ma Moreo salva sulla linea così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

SPAL-Brescia. Spallini in vantaggio al 7′ con l’incornata di Valoti che sfrutta il perfetto cross di Dickmann. Al 30′ Jagiello svetta più in alto di tutti e colpisce di testa ma Thiam in volo blocca. Nel finale di tempo non arriva la reazione bresciana così al triplice fischio si va a riposo con i padroni di casa avanti di un goal. Nella ripresa arriva il pareggio ospite con Jagiello che supera Salamon e solo davanti al portiere non sbaglia, un minuto dopo torna in vantaggio la SPAL con la doppietta di Valoti che dai 20 metri trafigge Joronen. Al 69′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Brescia che Donnarumma trasforma per il 2-2. Nel finale le rondinelle ribaltano l’incontro col colpo di testa di Bjarnason per il definitivo 3-2 bresciano.

Vicenza-Entella. Primo brivido all’8′ col siluro di Giacomelli respinto in volo da Russo, al 27′ De Luca controlla il pallone dal limite e calcia ma il suo mancino si perde sul fondo. Nel finale di tempo sugli sviluppi di un corner Cappelletti colpisce di testa ma Russo in volo si dimostra provvidenziale chiudendo il primo tempo a reti inviolate. Nel secondo tempo ospiti in vantaggio col tap-in di Koutsoupias che sfrutta un pallone vagante in area. Al 76′ Longo gira di prima intenzione ma Russo in volo respinge. Nel finale il Vicenza non riesce a pareggiare i conti così al triplice fischio i biancazzurri conquistano i 3 punti.

Chievo-Venezia. I lagunari sbloccano il punteggio al 10′ con Forte che riceve da Ferrarini e insacca con l’aiuto del palo. Al 25′ Ciciretti ci prova direttamente su punizione ma la sfera esce di poco a portiere battuto. Nel finale di tempo Johnsen scatta sul filo del fuorigioco e supera Semper con lo scavetto ma la sfera si perde a lato chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 ospite. Nella ripresa Johnsen prova a fare tutto da solo e arrivato in area calcia ma Semper respinge, al 75′ Margiotta calcia al volo col mancino ma Lezzerini in volo respinge. Nel finale il Chievo riesce ad acciuffare il pareggio grazie alla rete di Gigliotti per il definitivo 1-1.

Classifica provvisoria

Empoli 31-Salernitana 31-Monza 29-Cittadella 27**-SPAL 26-Lecce 25-Frosinone 25*-Venezia 24-Chievo 21**-Brescia 21-Pordenone 21-Pisa 19*-Reggina 17-Vicenza 16*-Cosenza 15-Cremonese 15-Reggiana 15*-Pescara 13-Entella 11-Ascoli 10

*Una gara da recuperare

**Due gare da recuperare

A cura di Emilio Quintieri