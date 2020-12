RINNOVO – Per Maksimovic non tutto è perduto in casa Napoli

In casa Napoli, non c’è solo la questione cessioni da risolvere, oltre ad eventuali acquisti, il tutto è correlato, ma anche la vicenda rinnovi da risolvere. Se per Hysaj sembra del tutto compromessa, troppa la distanza tra domanda e offerta, con la Roma pronta ad un eventuale pressing estivo, per Maksimovic è difficile ma non impossibile. Per il difensore serbo, la questione è simile al laterale albanese, però lui non ha chiuso del tutto la porta. Ha sempre fatto intendere che ama vivere in città e poi Gattuso ha stima in lui a livello tattico e umano. Fino a quando c’è una chance per il rinnovo, nulla è da chiudere in un cassetto. Si attendono novità, ma con qualche speranzella in più.

Fonte: CdS