Ricciardi (medico): “Stadi aperti a Settembre senza mascherina? Lo spero”

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Con il vaccino cominciamo la luce. Dobbiamo vaccinare quanto più possibile per cominciare a ritornare alla normalità. A ciò dobbiamo abbinare un comportamento corretto: mascherine e distanziamento sociale. Aprire gli stadi ai vaccinati può essere una soluzione. Lavoriamo anche in questa direzione. Bisogna vaccinare una fetta maggioritaria di popolazione per ottenere anche questo risultato. Vaccino per tutti i calciatori professionisti? Certamente, lo stesso vale per i grandi sportivi. Farebbero uno spot importante per il vaccino, un modo per incoraggiare le persone normali a superare una eventuale paura del vaccino. Andare allo stadio senza mascherina a settembre? Lo auspico ma dipende sempre da come procede il processo di vaccinazione. È una possibilità da non scartare. Pillola contro il virus è sperimentazione avanzata su cui ho fiducia. Sullo spray non mi esprimo. Tifo Napoli e spero che possa vincere contro la Juve in Supercoppa. Sentenza CONI su Juve-Napoli? In quel momento la Asl aveva ragione a fermare il Napoli. Contento della decisione del CONI che ha confermato come il Napoli non volesse tradire spirito sportivo”