Premier League – Stop Liverpool, colpo Manchester, pari Chelsea

Ultimo appuntamento dell’anno scoppiettante in Premier League tra rinvii per Covid e importanti risultati. nella 16a giornata rallenta ancora il Liverpool, che pareggia questa volta a Newcastle per 0-0 e non approfitta dello stop “forzato” dell’Everton. Ne approfitta invece il Manchester United, che batte 1-0 il Wolverhampton e va al secondo posto solitari a -3 punti dai Reds. Red Devils al secondo posto solitario a +1 punto sul Leicester, che impatta 1-1 con il Crystal Palace. Finisce 1-1 lo scontro “europeo” tra Chelsea e Aston Villa con entrambe le squadre che vanno insieme al 5° posto in classifica a -3 punti dalla zona Champions League. Altra vittoria dell’Arsenal, che espugna Brighton per 1-0 e prosegue nela sua risalita. Colpo del Burnley, che stende 1-0 lo Sheffield e va a +5 punti sulla zona retrocessione. Show del Leeds, che disintegra in trasferta 5-0 il West Bromwich Albion. Finisce 0-0 tra West Ham e Southampton