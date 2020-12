Pistocchi: “Sarri-Napoli? Ecco cosa mi ha raccontato un uccellino”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania, durante la trasmissione I Tirapietre: “Leggenda metropolitana su Sarri in città a Napoli? L’uccellino che ogni tanto viene sul balcone di casa mia, mi aveva raccontato che De Laurentiis si è reso conto di aver fatto una cavolata non accontentando Sarri e ha speso tanto per Ancelotti senza ottenere risultati. Nel frattempo Sarri si è reso conto che l’empatia creata a Napoli non c’era nelle sue conseguenti esperienze. Ci vorrebbe qualcuno che li faccia ragionare. Perché è nelle menti di entrambi”.